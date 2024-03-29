Мамина Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Матрона Васильевна
Отец ребёнка: Мамин Василий Семенович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Мамин Василий Семенович
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Мамин Василий Семенович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Мамин Василий Семенович