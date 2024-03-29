Мамина Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамина Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Пол

Женский

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Матрона Васильевна

Отец ребёнка: Мамин Василий Семенович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Мамин Василий Семенович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Мамин Илья Васильевич

Отец ребёнка: Мамин Василий Семенович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Мамин Василий Семенович

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