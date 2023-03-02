Калюжный Василий Селиванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калюжный Василий Селиванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Приходько Екатерина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калюжный Яков

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калюжный Константин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лымарь Таисия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евтушенко Евдокия

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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