Калюжный Василий Селиванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Приходько Екатерина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калюжный Яков
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калюжный Константин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лымарь Таисия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евтушенко Евдокия
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно