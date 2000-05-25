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Василевский Олег Игоревич
Василевский Олег Игоревич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.05.2000
Пол
Мужской
Отец
Василевский Игорь Степанович
1971 г.р.
Мать
Василевская Светлана Михайловна
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.2000
Отец:
Василевский Игорь Степанович
Мать:
Василевская Светлана Михайловна
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