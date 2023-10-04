Кошелева Авдотья Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелева Авдотья Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Кошелев Петр Спиридонович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1834

Сын: Кошелев Егор Спиридонович

Отец ребёнка: не указан

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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