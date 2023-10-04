Кошелева Авдотья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Кошелев Петр Спиридонович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1834
Сын: Кошелев Егор Спиридонович
Отец ребёнка: не указан
Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно