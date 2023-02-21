Кузнецова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.19
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
?.11.?
Дочь: Кузнецова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно