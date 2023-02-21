Кузнецова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.19

Сын: Кузнецов Илья Михайлович

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
?.11.?

Дочь: Кузнецова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Михаил Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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