Верхотурова Соломея (Соломонида) Ивановна 1786 — найти родственников по фамилии на Familio
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Верхотурова Соломея (Соломонида) Ивановна

Место рождения

д. Сорова (Кормушина) Уватской волости

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Сорова (Кормушина) Уватской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верхотуров Антон Ильич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Верхотуров Тарас Антонович

Отец ребёнка: Верхотуров Антон Ильич

д. Сорова (Кормушина) Уватской волости
Смерть
Неизвестно

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