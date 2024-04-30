Верхотурова Соломея (Соломонида) Ивановна
Место рожденияд. Сорова (Кормушина) Уватской волости
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Сорова (Кормушина) Уватской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Сын: Верхотуров Тарас Антонович
Отец ребёнка: Верхотуров Антон Ильич
д. Сорова (Кормушина) Уватской волости
Смерть
Неизвестно