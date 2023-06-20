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Марфа Михайлова
Марфа Михайлова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1762
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Данилов Михайло Данилов
Около 1729 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ГА
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец:
Данилов Михайло Данилов
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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