Карцева (Соснина) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карцева (Соснина) Анастасия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1990

Отец: Соснин Александр Борисович

Мать: Соснина Ирина Витальевна

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