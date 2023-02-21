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Карцева (Соснина) Анастасия Александровна
Карцева (Соснина) Анастасия Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.10.1990
Пол
Женский
Отец
Соснин Александр Борисович
Мать
Соснина (Бирюкова) Ирина Витальевна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1990
Отец:
Соснин Александр Борисович
Мать:
Соснина Ирина Витальевна
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