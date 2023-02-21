Филиппов валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1985
Дочь: Филиппова анастасия валерьевна
Мать ребёнка: Филиппова альбина прокопьевна
Рождение ребёнка
29.02.1988
Дочь: Сохогузова елена валерьвна
Мать ребёнка: Филиппова альбина прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно