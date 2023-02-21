Филиппов валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппов валерий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1985

Дочь: Филиппова анастасия валерьевна

Мать ребёнка: Филиппова альбина прокопьевна

Рождение ребёнка
29.02.1988

Дочь: Сохогузова елена валерьвна

Мать ребёнка: Филиппова альбина прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова альбина прокопьевна

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