Лагун (Авдей) Зоя Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1983
Дочь: Лагун Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Лагун Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
1986
Дочь: Лагун Наталия Александровна
Отец ребёнка: Лагун Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно