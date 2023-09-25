Лагун (Авдей) Зоя Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагун (Авдей) Зоя Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1959

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1983

Дочь: Лагун Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Лагун Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
1986

Дочь: Лагун Наталия Александровна

Отец ребёнка: Лагун Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лагун Александр Сергеевич

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