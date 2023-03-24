Евсеенко Григорий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906 ст.
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1927
Сын: Евсеенко Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Евсеенко Домника Тимофеевна
Боровка, Костюковичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
15.02.1929
Дочь: Евсеенко Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Евсеенко Домника Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евсеенко Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Евсеенко Домника Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евсеенко Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Евсеенко Домника Тимофеевна
Смерть
1944