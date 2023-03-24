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Евсеенко Григорий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906 ст.

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1927

Сын: Евсеенко Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Евсеенко Домника Тимофеевна

Боровка, Костюковичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
15.02.1929

Дочь: Евсеенко Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Евсеенко Домника Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евсеенко Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Евсеенко Домника Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евсеенко Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Евсеенко Домника Тимофеевна

Смерть
1944
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