Мосина (--) Евдокия Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мосин Яков Михеевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Мосина Антонина Яковлевна
Отец ребёнка: Мосин Яков Михеевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Мосина Варвара Яковлевна
Отец ребёнка: Мосин Яков Михеевич
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Мосин Яков Михеевич
Рождение ребёнка
27.09.1908
Отец ребёнка: Мосин Яков Михеевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Мосина Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Мосин Яков Михеевич
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Мосин Яков Михеевич
Смерть
Неизвестно