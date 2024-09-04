Мосина (--) Евдокия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосина (--) Евдокия Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мосин Яков Михеевич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Мосина Антонина Яковлевна

Отец ребёнка: Мосин Яков Михеевич

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Мосина Варвара Яковлевна

Отец ребёнка: Мосин Яков Михеевич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Мосин Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Мосин Яков Михеевич

Рождение ребёнка
27.09.1908

Сын: Мосин Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Мосин Яков Михеевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Мосина Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Мосин Яков Михеевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Мосин Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Мосин Яков Михеевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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