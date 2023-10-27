Часова (Алхимова) Прасковья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алхимов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1939
Дочь: Фролова Вера Ильинична
Отец ребёнка: Часов Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Часов Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Часов Николай Ильич
Отец ребёнка: Часов Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Часов Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Часов Анатолий Ильич
Отец ребёнка: Часов Илья
Смерть
Неизвестно