Часова (Алхимова) Прасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧасова (Алхимова) Прасковья Григорьевна

Часова (Алхимова) Прасковья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алхимов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1939

Дочь: Фролова Вера Ильинична

Отец ребёнка: Часов Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Часов Александр Ильич

Отец ребёнка: Часов Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Часов Николай Ильич

Отец ребёнка: Часов Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Часов Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Часов Анатолий Ильич

Отец ребёнка: Часов Илья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close