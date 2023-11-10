Козлов Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рождения05.05.1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1818
Крещение
06.05.1818
Рождение ребёнка
26.11.1859
Сын: Козлов Иоанн (Иван) Иванович
Мать ребёнка: Козлова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
28.01.1869
Мать ребёнка: Козлова Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
10.09.1871
Мать ребёнка: Козлова Параскева Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно