Козлов Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Иван Сергеевич

Козлов Иван Сергеевич

Место рождения

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

05.05.1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1818

Отец: Козлов Сергей Егорович

Мать: Козлова Анна (Агриппина) Степановна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Крещение
06.05.1818
Рождение ребёнка
26.11.1859

Сын: Козлов Иоанн (Иван) Иванович

Мать ребёнка: Козлова Параскева Ивановна

Новосергеевка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
28.01.1869

Сын: Козлов Василий Иванович

Мать ребёнка: Козлова Параскева Ивановна

Новосергеевка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
10.09.1871

Сын: Козлов Никита Иванович

Мать ребёнка: Козлова Параскева Ивановна

Новосергеевка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Параскева Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Новосергеевка, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close