Юрченко (Яковлева) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Рябчиченко Пелагия
Отец ребёнка: Юрченко Константин
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Галущенко Татиана
Отец ребёнка: Юрченко Константин
Рождение ребёнка
1817
Сын: Юрченко Семеон
Отец ребёнка: Юрченко Константин
Староселье, Черкасская область, Украина
Рождение ребёнка
1820
Сын: Юрченко Павел
Отец ребёнка: Юрченко Константин
Староселье, Черкасская область, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нестеренко Евдокия
Отец ребёнка: Юрченко Константин
Староселье, Черкасская область, Украина
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS4-43S7?cc=4133834
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юрченко Константин
Смерть
Неизвестно
Староселье, Черкасская область, Украина
От горячки https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VTJ-9JW8