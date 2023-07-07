Юрченко (Яковлева) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко (Яковлева) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Рябчиченко Пелагия

Отец ребёнка: Юрченко Константин

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Галущенко Татиана

Отец ребёнка: Юрченко Константин

Рождение ребёнка
1817

Сын: Юрченко Семеон

Отец ребёнка: Юрченко Константин

Староселье, Черкасская область, Украина
Рождение ребёнка
1820

Сын: Юрченко Павел

Отец ребёнка: Юрченко Константин

Староселье, Черкасская область, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нестеренко Евдокия

Отец ребёнка: Юрченко Константин

Староселье, Черкасская область, Украина
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS4-43S7?cc=4133834
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрченко Константин

Смерть
Неизвестно
Староселье, Черкасская область, Украина
От горячки https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6VTJ-9JW8
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