Голубвов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубвов Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1940

Дата смерти

24.11.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1940

Отец: Голубцов Семен

Мать: Первушина Рима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голубцова Ольга

Мать ребёнка: Кочкина Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубцов Валерий

Мать ребёнка: Кочкина Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочкина Галина

Смерть
24.11.1992
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