Голубвов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1940
Дата смерти24.11.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1940
Отец: Голубцов Семен
Мать: Первушина Рима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голубцова Ольга
Мать ребёнка: Кочкина Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубцов Валерий
Мать ребёнка: Кочкина Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кочкина Галина
Смерть
24.11.1992