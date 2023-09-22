Kolt (Lillefeld) Liis
Место рожденияVana-Kuuste
Дата рождения16.05.1799
Дата смерти?.12.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Vana-Kuuste
Бракосочетание
?.11.1817
Муж: Kolt Johan
Kambja kirik
Рождение ребёнка
25.01.1819
Дочь: Anno
Отец ребёнка: Kolt Johan
Рождение ребёнка
24.02.1821
Дочь: Vassila Mari
Отец ребёнка: Kolt Johan
Рождение ребёнка
28.02.1825
Сын: Kolt Jaan
Отец ребёнка: Kolt Johan
Haaslava Uniküla
Рождение ребёнка
02.02.1831
Сын: Kolt Michel
Отец ребёнка: Kolt Johan
Крещение
Неизвестно
Kambja kirik
Смерть
?.12.1876
Haaslava Kitseküla