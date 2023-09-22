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Kolt (Lillefeld) Liis

Место рождения

Vana-Kuuste

Дата рождения

16.05.1799

Дата смерти

?.12.1876

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

1819 г.р.
1821 г.р.
1825 г.р.
1831 г.р.

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Vana-Kuuste
Бракосочетание
?.11.1817

Муж: Kolt Johan

Kambja kirik
Рождение ребёнка
25.01.1819

Дочь: Anno

Отец ребёнка: Kolt Johan

Рождение ребёнка
24.02.1821

Дочь: Vassila Mari

Отец ребёнка: Kolt Johan

Рождение ребёнка
28.02.1825

Сын: Kolt Jaan

Отец ребёнка: Kolt Johan

Haaslava Uniküla
Рождение ребёнка
02.02.1831

Сын: Kolt Michel

Отец ребёнка: Kolt Johan

Крещение
Неизвестно
Kambja kirik
Смерть
?.12.1876
Haaslava Kitseküla
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