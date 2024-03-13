Гапеева (Левонюк) Светлана Викторовна
Место рождения
Дата рождения06.02.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1984
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Бракосочетание
05.11.2006
Рождение ребёнка
06.02.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гапеев Алексей Анатольевич
Рождение ребёнка
14.08.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гапеев Алексей Анатольевич