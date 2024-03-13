Гапеева (Левонюк) Светлана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гапеева (Левонюк) Светлана Викторовна

Место рождения

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

06.02.1984

Пол

Женский

Отец

1954 г.р.

Мать

1957 г.р.

Муж

1982 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1984

Отец: Левонюк Виктор Иванович

Мать: Левонюк (Нестерук) Галина Федоровна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Место жительства
Неизвестно
Брест, Брестская область
Крещение
Неизвестно
Бракосочетание
05.11.2006

Муж: Гапеев Алексей Анатольевич

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
06.02.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гапеев Алексей Анатольевич

Брест, Брестская область
Рождение ребёнка
14.08.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гапеев Алексей Анатольевич

Брест, Брестская область

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