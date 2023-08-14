Щербакова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова Елена Георгиевна

Отец ребёнка: Щербаков Георгий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Георгий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Щербаков Георгий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Семен Георгиевич

Отец ребёнка: Щербаков Георгий Иванович

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