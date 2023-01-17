Борзунов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения02.02.1909
Дата смерти12.02.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1909
Бракосочетание
29.12.1930
Рождение ребёнка
13.06.1932
Рождение ребёнка
16.11.1935
Рождение ребёнка
?.07.1941
Смерть
12.02.1973
Петровск, Саратовская, Россия
Похороны
Неизвестно
Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область