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Борзунов Иван Васильевич

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Место рождения

Малый Узень, Питерский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

02.02.1909

Дата смерти

12.02.1973

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1881 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1909

Отец: Борзунов Василий (Васяра) Ермолаевич

Мать: Борзунова Мария Михайловна

Малый Узень, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
29.12.1930

Жена: Борзунов Елизавета Григорьевна

Рождение ребёнка
13.06.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борзунов Елизавета Григорьевна

Малый Узень, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
16.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борзунов Елизавета Григорьевна

Малый Узень, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
?.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борзунов Елизавета Григорьевна

Смерть
12.02.1973
Петровск, Саратовская, Россия
Похороны
Неизвестно
Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
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