Трушина (Лазарева) Прасковья Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушина (Лазарева) Прасковья Назаровна

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Место рождения

Беззубово, Ликино-Дулёво, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1941 по 1945

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лазарев Назар Филиппович

Мать: не указана

Беззубово, Ликино-Дулёво, Московская область
Бракосочетание
15.05.1913 ст.

Муж: Трушин Василий Иванович

Рождение ребёнка
02.04.1932

Дочь: Круглова Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Трушин Василий Иванович

Ащерино, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трушина Анна Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Ащерино, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трушина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Трушин Василий Иванович

Ащерино, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трушин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Трушин Василий Иванович

Ащерино, Ликино-Дулёво, Московская область
Смерть
С 1941 по 1945
Ащерино, Ликино-Дулёво, Московская область
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