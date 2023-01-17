Трушина (Лазарева) Прасковья Назаровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1941 по 1945
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лазарев Назар Филиппович
Мать: не указана
Бракосочетание
15.05.1913 ст.
Рождение ребёнка
02.04.1932
Дочь: Круглова Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Трушин Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трушина Анна Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трушина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Трушин Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Трушин Василий Иванович
Смерть
С 1941 по 1945