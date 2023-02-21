Антонов-Овсеенко (Овсеенко) Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов-Овсеенко (Овсеенко) Владимир Александрович

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Место рождения

г. Чернигов, Черниговский уезд Черниговской губернии

Дата рождения

21.03.1883

Дата смерти

10.02.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Чернигов, Черниговский уезд Черниговской губернии
Место жительства
С 1883
г. Чернигов, Черниговский уезд Черниговской губернии
Место жительства
По 1901
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1902 по 1905
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1905 по 1905
г. Варшава, Польша
Место жительства
С 1910
Франция
Место жительства
С 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1919 по 1921
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Место жительства
С 1921 по 1936
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1936 по 1937
г. Барселона, Испания
Место жительства
По 1938
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
г. Варшава, Польша
Смерть
10.02.1938
Москва, город федерального значения Москва
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