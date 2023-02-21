Антонов-Овсеенко (Овсеенко) Владимир Александрович
Место рожденияг. Чернигов, Черниговский уезд Черниговской губернии
Дата рождения21.03.1883
Дата смерти10.02.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Чернигов, Черниговский уезд Черниговской губернии
Место жительства
С 1883
г. Чернигов, Черниговский уезд Черниговской губернии
Место жительства
По 1901
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1902 по 1905
Место жительства
С 1905 по 1905
г. Варшава, Польша
Место жительства
С 1910
Франция
Место жительства
С 1917
Место жительства
С 1919 по 1921
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Место жительства
С 1921 по 1936
Место жительства
С 1936 по 1937
г. Барселона, Испания
Место жительства
По 1938
Место жительства
Неизвестно
г. Варшава, Польша
Смерть
10.02.1938