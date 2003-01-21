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Кравчук Варвара Дмитриевна
Кравчук Варвара Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.01.2003
Пол
Женский
Отец
Кравчук Дмитрий Валерьевич
1976 г.р.
Мать
Кравчук (Иванова) Екатерина Борисовна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.2003
Отец:
Кравчук Дмитрий Валерьевич
Мать:
Кравчук Екатерина Борисовна
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