Хвостикова Мариамна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1905 ст.
Пришиб, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.07.1907
Дочь: Хвостикова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Хвостиков Иван Петрович
Рождение ребёнка
14.08.1908
Дочь: Хвостикова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Хвостиков Иван Петрович
Рождение ребёнка
20.01.1911
Сын: Георгий Иванович Хвостиков
Отец ребёнка: Хвостиков Иван Петрович
Рождение ребёнка
11.10.1912
Отец ребёнка: Хвостиков Иван Петрович
Рождение ребёнка
24.08.1914
Дочь: Хвостикова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Хвостиков Иван Петрович
Рождение ребёнка
11.11.1916
Дочь: Хвостикова Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Хвостиков Иван Петрович
Смерть
Неизвестно