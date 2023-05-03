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Хвостикова Мариамна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1905 ст.

Муж: Хвостиков Иван Петрович

Пришиб, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.07.1907

Дочь: Хвостикова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Хвостиков Иван Петрович

Рождение ребёнка
14.08.1908

Дочь: Хвостикова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Хвостиков Иван Петрович

Рождение ребёнка
20.01.1911

Сын: Георгий Иванович Хвостиков

Отец ребёнка: Хвостиков Иван Петрович

Рождение ребёнка
11.10.1912

Сын: Хвостиков Пётр Иванович

Отец ребёнка: Хвостиков Иван Петрович

Рождение ребёнка
24.08.1914

Дочь: Хвостикова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Хвостиков Иван Петрович

Рождение ребёнка
11.11.1916

Дочь: Хвостикова Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Хвостиков Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
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