Ондар Алдар Артурович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ондар Артур Ымыштаевич
Мать: Ондар Зоя Кара-ооловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ондар Лазурита Алдаровна
Мать ребёнка: Ондар Чойгана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ондар Чойгана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ондар Чойгана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ондар Чойгана