Ондар Алдар Артурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ондар Алдар Артурович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ондар Артур Ымыштаевич

Мать: Ондар Зоя Кара-ооловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ондар Лазурита Алдаровна

Мать ребёнка: Ондар Чойгана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ондар Назын Алдарович

Мать ребёнка: Ондар Чойгана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ондар Начын Алдарович

Мать ребёнка: Ондар Чойгана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ондар Чойгана

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