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Reichmann Erna

Место рождения

Таллин, Эстонская ССР

Дата рождения

25.04.1899

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1899

Отец: Reichmann Reinhold* Wilhelm Louis

Мать: Reichmann Sinaida

Таллин, Эстонская ССР
Работа или профессия
Неизвестно
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