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Писарев Поликарп Иванов

Место рождения

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

20.02.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1842

Отец: Писарев Иван Филиппов

Мать: Писарева Февронья Антонова

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.10.1873

Дочь: Параскева Поликарпова

Мать ребёнка: Писарева Евгения Яковлева

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Писарев Федор Поликарпов

Мать ребёнка: Писарева Евгения Яковлева

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
16.01.1879

Жена: Писарева вдова Никифорова

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Писарева Евгения Яковлева

Крещение
Неизвестно
Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Godparents:Андреевки: Константин Васильев и Сидора Васильева жена Екатерина Родионова
Смерть
Неизвестно
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