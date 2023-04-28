Писарев Поликарп Иванов
Место рождения
Дата рождения20.02.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1842
Отец: Писарев Иван Филиппов
Рождение ребёнка
20.10.1873
Дочь: Параскева Поликарпова
Мать ребёнка: Писарева Евгения Яковлева
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Писарева Евгения Яковлева
Бракосочетание
16.01.1879
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Курманаевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Godparents:Андреевки: Константин Васильев и Сидора Васильева жена Екатерина Родионова
Смерть
Неизвестно