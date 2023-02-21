Францкевич Игнатий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Францкевич Виктор Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
местечко Пуни Трокского уезда Виленской губернии
Рождение ребёнка
1845
Сын: Францкевич Вицентий (Франц) Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
местечко Пуни Трокского уезда Виленской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Игнатьевна
Мать ребёнка: не указана
местечко Пуни Трокского уезда Виленской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Францкевич Иван Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
местечко Пуни Трокского уезда Виленской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно