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Францкевич Игнатий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Францкевич Виктор Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

местечко Пуни Трокского уезда Виленской губернии
Рождение ребёнка
1845

Сын: Францкевич Вицентий (Франц) Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

местечко Пуни Трокского уезда Виленской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

местечко Пуни Трокского уезда Виленской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Францкевич Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

местечко Пуни Трокского уезда Виленской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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