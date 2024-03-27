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Аляутдинов Тажетдин

Место рождения

д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1856

Дата смерти

1926

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Рафеков Аляутдин Алявотин

Мать: Какимя

д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1894

Сын: Тажетдинов Фесхетдин

Мать ребёнка: Мунзафарова Хамдия

д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Бибинур

Мать ребёнка: Мунзафарова Хамдия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тажетдинов Билал

Мать ребёнка: Мунзафарова Хамдия

д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тажетдинов Мухутдин

Мать ребёнка: Мунзафарова Хамдия

г москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тажетдинов Летфулла

Мать ребёнка: Мунзафарова Хамдия

Смерть
1926
красный остров СССР
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с.Красный Остров
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