Аляутдинов Тажетдин
Место рожденияд.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии
Дата рождения1856
Дата смерти1926
ПолМужской
Отец
Мать
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Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Рафеков Аляутдин Алявотин
Мать: Какимя
д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1894
Сын: Тажетдинов Фесхетдин
Мать ребёнка: Мунзафарова Хамдия
д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Бибинур
Мать ребёнка: Мунзафарова Хамдия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тажетдинов Билал
Мать ребёнка: Мунзафарова Хамдия
д.Красный Остров Курмышского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тажетдинов Мухутдин
Мать ребёнка: Мунзафарова Хамдия
г москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тажетдинов Летфулла
Мать ребёнка: Мунзафарова Хамдия
Смерть
1926
красный остров СССР
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с.Красный Остров