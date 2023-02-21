Куличкин (Kulichkin) Павел (Pavel Ivanovich)
Место рожденияЯрославская обл., Даниловский р-н, Октябрьский с/с, дер. Копосово
Дата рождения1903
Дата смерти11.12.1941
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Куличкин Иван Михайлович
Мать: ?
Ярославская обл., Даниловский р-н, Октябрьский с/с, дер. Копосово
Военная служба
Неизвестно
Даниловский РВК, Ярославская обл., Даниловский р-н
Смерть
11.12.1941
Похороны
Неизвестно
Вологодская обл., Россия