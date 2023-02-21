Куличкин (Kulichkin) Павел (Pavel Ivanovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куличкин (Kulichkin) Павел (Pavel Ivanovich)

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Место рождения

Ярославская обл., Даниловский р-н, Октябрьский с/с, дер. Копосово

Дата рождения

1903

Дата смерти

11.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Куличкин Иван Михайлович

Мать: ?

Ярославская обл., Даниловский р-н, Октябрьский с/с, дер. Копосово
Военная служба
Неизвестно
Даниловский РВК, Ярославская обл., Даниловский р-н
Смерть
11.12.1941
Похороны
Неизвестно
Вологодская обл., Россия
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