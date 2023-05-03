Кизирева Екатерина Николаевна
Место рожденияДеревня Голодяевка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1805
Дата смерти06.03.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Голодяевка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
11.06.1834
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кизирев Андрей Никонорович
Смерть
06.03.1886