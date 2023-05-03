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Кизирева Екатерина Николаевна

Место рождения

Деревня Голодяевка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1805

Дата смерти

06.03.1886

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1806 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Голодяевка , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
11.06.1834

Муж: Кизирев Андрей Никонорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кизирев Аким Андреевич

Отец ребёнка: Кизирев Андрей Никонорович

Смерть
06.03.1886
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