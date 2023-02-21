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(Haas) Clara
(Haas) Clara
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Место рождения
Austria
Дата рождения
1909
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Haas Max
Около 1884 г.р.
Мать
Haas (Hoffman) Minne
1886 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец:
Haas Max
Мать:
Haas Minne
Austria
Смерть
Неизвестно
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