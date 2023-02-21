(Haas) Clara — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Haas) Clara

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Место рождения

Austria

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1884 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Haas Max

Мать: Haas Minne

Austria
Смерть
Неизвестно
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