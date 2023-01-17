Заостровский Маврион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заостровский Маврион

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Место рождения

Спасское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Спасское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Заостровская Надежда Маврионовна

Мать ребёнка: не указана

Спасское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Дочь дьячка Спасо-Преображенской Бруснишенской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
Неизвестно
Спасское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Дьячок Спасо-Преображенской Бруснишенской церкви Вологодского уезда.
Смерть
1837
Спасское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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