Заостровский Маврион
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смерти1837
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Заостровская Надежда Маврионовна
Мать ребёнка: не указана
Дочь дьячка Спасо-Преображенской Бруснишенской церкви Вологодского уезда.
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок Спасо-Преображенской Бруснишенской церкви Вологодского уезда.
Смерть
1837