Соломчак (Лотыцка) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоломчак (Лотыцка) Анастасия

Соломчак (Лотыцка) Анастасия

avatar

Место рождения

Сторона, Львівська область

Дата рождения

06.02.1907

Дата смерти

24.09.1990

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1907

Отец: Лотыцка Алексей

Мать: Лотыцка Евдокия

Сторона, Львівська область
Рождение ребёнка
02.02.1931

Дочь: Параня

Отец ребёнка: Соломчак Петр

Ольшаник, Львівська область
Рождение ребёнка
24.01.1933

Дочь: Король Мария

Отец ребёнка: Соломчак Петр

Рождение ребёнка
1934

Сын: Соломчак Андрей

Отец ребёнка: Соломчак Петр

Ольшаник, Львівська область
Рождение ребёнка
10.04.1942

Сын: Соломчак Владимир

Отец ребёнка: Соломчак Петр

Ольшаник, Львівська область
Смерть
24.09.1990
Ольшаник, Львівська область
с.Вильшаник
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close