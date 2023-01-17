Соломчак (Лотыцка) Анастасия
Место рождения
Дата рождения06.02.1907
Дата смерти24.09.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1907
Отец: Лотыцка Алексей
Мать: Лотыцка Евдокия
Рождение ребёнка
02.02.1931
Дочь: Параня
Отец ребёнка: Соломчак Петр
Рождение ребёнка
24.01.1933
Дочь: Король Мария
Отец ребёнка: Соломчак Петр
Рождение ребёнка
1934
Сын: Соломчак Андрей
Отец ребёнка: Соломчак Петр
Рождение ребёнка
10.04.1942
Сын: Соломчак Владимир
Отец ребёнка: Соломчак Петр
Смерть
24.09.1990
с.Вильшаник