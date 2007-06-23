Никулина (Ревина) Нина Ильинична
Место рождениядеревня/село Верхняя шумарка
Дата рождения03.05.1927
Дата смерти23.06.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня/село Верхняя шумарка
Рождение ребёнка
19.11.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Семаки, Слободской муниципальный район, Кировская область
Смерть
23.06.2007