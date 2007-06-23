Никулина (Ревина) Нина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулина (Ревина) Нина Ильинична

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Место рождения

деревня/село Верхняя шумарка

Дата рождения

03.05.1927

Дата смерти

23.06.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня/село Верхняя шумарка
Рождение ребёнка
19.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Семаки, Слободской муниципальный район, Кировская область
Смерть
23.06.2007
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