Золото Петр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения27.06.1907
Дата смертиПосле 21.02.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1907
Николаевская церковь,м/к-1907г.лист-21,зап.-44,ГАДО,Ф - 426-1-11,кадр-22.
Крещение
28.06.1907
ГАДО,Ф - 426-1-11,зап-22,м/к-1907г.Лист-21,зап-44. | Godparents:Новокаракубские поселяне ; Илья Дмитриевич Балжи и дочь его Александра Балжи
Рождение ребёнка
05.01.1931
Мать ребёнка: не указана
Награда
21.02.1987
Юбилейная награда орден "Отечественной войны 2-й ст."
ЦАМО РФ , Шк.-20,ящ.-13,№ док.-20.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 21.02.1987