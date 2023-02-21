Баранов Петр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1944
Дата смерти24.03.1987
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1944
Рождение ребёнка
06.01.1970
Мать ребёнка: Баранова Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
01.01.1974
Мать ребёнка: Баранова Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
01.09.?
Мать ребёнка: Баранова Валентина Васильевна
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.03.1987