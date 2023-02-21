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Баранов Петр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1944

Дата смерти

24.03.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1944

Отец: Баранов Николай Яковлевич

Мать: Баранова Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
06.01.1970

Сын: Баранов Андрей Петрович

Мать ребёнка: Баранова Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
01.01.1974

Сын: Баранов Петр Петрович

Мать ребёнка: Баранова Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
01.09.?

Сын: Баранов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Баранова Валентина Васильевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Валентина Васильевна

Смерть
24.03.1987
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