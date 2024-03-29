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Розенфельд Борис Абрамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1887

Дата смерти

01.04.1977

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Розенфельд Леонид

Мать ребёнка: Поземук Надежда Яковлевна

Рождение ребёнка
17.10.1914

Дочь: Берта (Буня) Борисовна

Мать ребёнка: Поземук Надежда Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поземук Надежда Яковлевна

Смерть
01.04.1977
г. Москва
Похороны
Неизвестно
Востряковское, квадрат 40, ряд 4, номер 314
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