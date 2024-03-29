Розенфельд Борис Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1887
Дата смерти01.04.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1912
Сын: Розенфельд Леонид
Мать ребёнка: Поземук Надежда Яковлевна
Рождение ребёнка
17.10.1914
Дочь: Берта (Буня) Борисовна
Мать ребёнка: Поземук Надежда Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.04.1977
г. Москва
Похороны
Неизвестно
Востряковское, квадрат 40, ряд 4, номер 314