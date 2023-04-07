Тимофей Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Никита Иванович

Мать: Елена Тимофеевна

Рождение ребёнка
1754

Сын: Максим Тимофеевич

Мать ребёнка: Федосья Федосеевна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Лазарь Тимофеевич

Мать ребёнка: Федосья Федосеевна

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Акулина Тимофеевна

Мать ребёнка: Федосья Федосеевна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Федосья Федосеевна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Федосья Тимофеевна

Мать ребёнка: Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Аграфена Тимофеевна

Мать ребёнка: Мавра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Федосеевна

Смерть
1791
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