Тимофей Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смерти1791
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Никита Иванович
Мать: Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Максим Тимофеевич
Мать ребёнка: Федосья Федосеевна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Лазарь Тимофеевич
Мать ребёнка: Федосья Федосеевна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Акулина Тимофеевна
Мать ребёнка: Федосья Федосеевна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Федосья Федосеевна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Федосья Тимофеевна
Мать ребёнка: Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Аграфена Тимофеевна
Мать ребёнка: Мавра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Федосеевна
Смерть
1791