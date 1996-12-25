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Осин Денис Алексеевич
Осин Денис Алексеевич
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
25.12.1996
Пол
Мужской
Отец
Осин Алексей Владимирович
1968 г.р.
Мать
Кудряшова Галина Николаевна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1996
Отец:
Осин Алексей Владимирович
Мать:
Кудряшова Галина Николаевна
Москва
, город федерального значения Москва
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