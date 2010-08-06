Божко Василий Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1932
Дата смерти06.08.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1954
Дочь: Харитонова Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Божко Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
04.09.1956
Дочь: Михайлюкова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Божко Анна Яковлевна
Смерть
06.08.2010