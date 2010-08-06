Божко Василий Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Божко Василий Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1932

Дата смерти

06.08.2010

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1954

Дочь: Харитонова Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Божко Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
04.09.1956

Дочь: Михайлюкова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Божко Анна Яковлевна

Смерть
06.08.2010
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