Прасковья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Ефим Астафьев

Отец ребёнка: Астафей Васильев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Иван Астафьев

Отец ребёнка: Астафей Васильев

дер. Старое Губашево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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