Подгорная Пелагея Серафимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подгорная Пелагея Серафимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1957

Дочь: Сущенкова Евдокия Серафимовна

Отец ребёнка: Подгорный Серафим Никифрович

Синий Колодец, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
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