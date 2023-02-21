Подгорная Пелагея Серафимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1957
Дочь: Сущенкова Евдокия Серафимовна
Отец ребёнка: Подгорный Серафим Никифрович
Синий Колодец, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно