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Фомичева Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Фомичев Михаил Фомич

Мать: Фомичева Феоктиста Афанасьевна

Бракосочетание
22.10.1868

Муж: Василий Дмитриевич

Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
По ж: д. Погоста крестьянин Степан Николаев и Дмитрий Сергеев По Н: д. Осурово крестьянин Иван Ильин и г. Ростова мещанин Иван Петров
Рождение ребёнка
22.05.1872

Сын: Митрофан Васильев

Отец ребёнка: Василий Дмитриевич

Перелески, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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