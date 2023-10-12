Фомичева Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Бракосочетание
22.10.1868
Муж: Василий Дмитриевич
Вашка, Переславский муниципальный район, Ярославская область
По ж: д. Погоста крестьянин Степан Николаев и Дмитрий Сергеев По Н: д. Осурово крестьянин Иван Ильин и г. Ростова мещанин Иван Петров
Рождение ребёнка
22.05.1872
Сын: Митрофан Васильев
Отец ребёнка: Василий Дмитриевич
Перелески, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно