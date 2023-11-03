Петкова (Чекреева) Акулина Симанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Мальцова 1?, Киселева Харитина Егорова
Отец ребёнка: Петков Егор Борисов
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Петков Иван Егоров
Отец ребёнка: Петков Егор Борисов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петков Егор Борисов
Смерть
Неизвестно