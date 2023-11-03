Петкова (Чекреева) Акулина Симанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петкова (Чекреева) Акулина Симанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1750 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: Мальцова 1?, Киселева Харитина Егорова

Отец ребёнка: Петков Егор Борисов

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Петков Иван Егоров

Отец ребёнка: Петков Егор Борисов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петков Егор Борисов

Смерть
Неизвестно
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