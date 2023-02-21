Сопина Феврония Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1915 ст.
Дочь: Сопина Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Сопин Иван Алексеевич
Запись о рождении сделана в метрической книге Покровской церкви в селе Рубленом Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно