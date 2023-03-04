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Кудрина Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1931

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1931

Отец: Михалев Иван Иссаевич

Мать: Позднякова Мария Федоровна

Рождение ребёнка
08.06.1954

Сын: Кудрин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Кудрин Федор Михайлович

Рождение ребёнка
23.10.1955

Сын: Кудрин Владимир Федорович

Отец ребёнка: Кудрин Федор Михайлович

Рождение ребёнка
17.08.1957

Дочь: Шестакова Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Кудрин Федор Михайлович

Рождение ребёнка
28.02.1959

Сын: Кудрин Василий Федорович

Отец ребёнка: Кудрин Федор Михайлович

Рождение ребёнка
13.01.1969

Дочь: Гриченко Елена Федоровна

Отец ребёнка: Кудрин Федор Михайлович

Рождение ребёнка
29.04.1972

Сын: Кудрин Юрий Федорович

Отец ребёнка: Кудрин Федор Михайлович

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