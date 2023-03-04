Кудрина Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1931
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.08.1931
Отец: Михалев Иван Иссаевич
Рождение ребёнка
08.06.1954
Отец ребёнка: Кудрин Федор Михайлович
Рождение ребёнка
23.10.1955
Сын: Кудрин Владимир Федорович
Отец ребёнка: Кудрин Федор Михайлович
Рождение ребёнка
17.08.1957
Дочь: Шестакова Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Кудрин Федор Михайлович
Рождение ребёнка
28.02.1959
Отец ребёнка: Кудрин Федор Михайлович
Рождение ребёнка
13.01.1969
Дочь: Гриченко Елена Федоровна
Отец ребёнка: Кудрин Федор Михайлович
Рождение ребёнка
29.04.1972
Отец ребёнка: Кудрин Федор Михайлович