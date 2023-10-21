Молоканова Матрона Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молоканова Матрона Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

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Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Молоканов Евлампий Феодорович

Александровка, Богородской волости, Уфимского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молоканов Евлампий Феодорович

Смерть
Неизвестно
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