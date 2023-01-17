Абрамов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Василий Иванович

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Место рождения

Выезд, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

19.03.1880

Дата смерти

19.10.1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Гражданство
С 19.03.1880
Выезд, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Россия, СССР
Рождение
19.03.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Выезд, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1880 по 1890
Выезд, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1890 по 19.10.1939
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Между 1914 и 1918

Жена: Абрамова Евдокия Ивановна

Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
19.10.1939
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
21.10.1939
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
По 1939
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Директор банка
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