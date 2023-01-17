Абрамов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения19.03.1880
Дата смерти19.10.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Гражданство
С 19.03.1880
Россия, СССР
Рождение
19.03.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1880 по 1890
Место жительства
С 1890 по 19.10.1939
Бракосочетание
Между 1914 и 1918
Смерть
19.10.1939
Похороны
21.10.1939
Работа или профессия
По 1939
Директор банка