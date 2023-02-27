Дудин Автомон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Дудин Аким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Дудин Матвей
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
1828
Сын: Дудин Матвей
Мать ребёнка: Агафья
Рождение ребёнка
1834
Сын: Дудин Харлам
Мать ребёнка: Агафья
Место жительства
1835
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья
Смерть
Неизвестно